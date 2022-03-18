İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı sağlanacağını açıkladı - Son Dakika
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İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı sağlanacağını açıkladı

18.03.2022 21:37
İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı sağlanacağını açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna halkının maruz kaldığı acımasız bombardımanlara karşı bu ülkeye yardım için daha fazla savunma silahı sağlanacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna halkının maruz kaldığı acımasız bombardımanlara karşı bu ülkeye yardım için daha fazla savunma silahı sağlanacağını bildirdi.

Johnson, Aberdeen'de İskoç Muhafazakar Parti Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaşta başarısız olacağına her zamankinden daha fazla inandığını dile getirdi.

Putin'in, Ukraynalıların kahramanlığını ve savaşma kararlılığını hafife aldığını belirten Johnson, ülkesinin Ukrayna halkına verdiği desteği sürdüreceğinin altını çizdi.

Johnson, "Acımasız bombardımanlara karşı Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazla savunma silahı sağlanacak." dedi.

"İskoçya'da anayasaya ilişkin tartışmaların zamanı değil"

Johnson, İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'un, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için 2023'ün sonuna kadar "referandum sözü" verdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Avrupa kıtamız, 1945'ten bu yana yaşanan en şiddetli savaşla harap olurken ve kamu hizmetleri ile ekonominin Kovid-19 salgınından kurtulması gerektiği bir zamanda anayasaya ilişkin tartışmaların zamanı değil."

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Boris Johnson, İskoçya, England, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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