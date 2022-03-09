İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma füzesi hibe etmeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma füzesi hibe etmeyi değerlendiriyor

09.03.2022 16:44
İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma füzesi hibe etmeyi değerlendiriyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya hava sahasını Rus saldırılarından korumasına yardımcı olmak için uçaksavar füze hibe etmeyi değerlendirdiklerini belirterek, bu sistemin "savunma silahları" tanımı içinde kalacağını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya hava sahasını Rus saldırılarından korumasına yardımcı olmak için uçaksavar füze hibe etmeyi değerlendirdiklerini belirterek, bu sistemin "savunma silahları" tanımı içinde kalacağını bildirdi.

Wallace, Avam Kamarasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı konuşmada, İngiliz istihbaratının, Rusya'nın askeri hedeflerinden sadece birinde başarılı olduğunu ve Herson'u ele geçirdiğine inandığını belirtti.

Sahadaki durumun "vahim" olduğu değerlendirmesinde bulunan Wallace, Rus ordusunun, Mariupol gibi şehirleri kuşatmasına rağmen kontrol etmediğine dikkati çekerek, Rusya'nın havadaki hakimiyetinin Ukrayna hava savunması tarafından engellendiğini ifade etti.

Bakan Wallace, İngiltere'nin tanklara karşı savunma kapsamında Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı gönderdiğinin, İngiliz hükümetinin insani yardım miktarını 220 milyon sterline çıkaracağının da altını çizdi.

Ukrayna'nın Rus hava saldırılarını bastırma yeteneğini sürdürmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Wallace, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın taleplerine yanıt olarak hükümet, STARStreak yüksek hızlı hava savunma füzelerinin hibe edilmesini değerlendirme kararı aldı. Bu sistemin savunma silahları tanımı içinde kalacağına ancak Ukrayna kuvvetlerinin hava sahasını daha iyi savunmasına izin vereceğine inanıyoruz. Yaptığımız her şey, savunma sistemleri tedarik etme kararına bağlı ve stratejik düzeye tırmanmayacak şekilde ayarlandı."

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England, Ukrayna, Füze, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma füzesi hibe etmeyi değerlendiriyor - Son Dakika


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