İngiltere, Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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İngiltere, Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi değerlendiriyor

07.04.2022 15:28
İngiltere, Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi değerlendiriyor

İngiltere'nin, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya yardım etmek için zırhlı araç gönderme planları yaptığı belirtildi.

İngiltere'nin, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya yardım etmek için zırhlı araç gönderme planları yaptığı belirtildi.

Times gazetesinin haberinde, Savunma Bakanlığının, "Mastiff" veya "Jackal" gibi keşif veya devriye amacıyla kullanılabilecek zırhlı araçları göndermeyi değerlendirdiği ifade edildi.

İngiltere'nin bu arada gelecek 3 haftanın savaşın nihai sonucunu belirlemede kritik olacağı inancıyla ölümcül silah tedarikini de artırdığı kaydedildi.

Rus güçleri, ülkenin doğusuna ilerliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 43. gününde devam ederken, şiddetli direniş sonrası başkent Kiev etrafından çekilen Rus güçleri, ülkenin doğusuna ilerliyor.

Rusya'nın savaştan önce Ukrayna'nın kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirmeye hazırlandığı düşünülüyor.

Ukrayna, kendisine destek veren ülkelerden savaş uçağı, hava savunma sistemlerinin yanı sıra tank ve zırhlı araçlar istiyor.

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Ukrayna, England, Tragger, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi değerlendiriyor - Son Dakika


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