İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarklarının boş mülklerine yerleştirebilir - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması adına düşünülen seçenekler arasında, Rus oligarklarının boş mülklerinin de yer aldığını duyurdu.

Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok ülkenin yaptırımlarına hedef olan Rusya'ya İngiltere'den bir darbe daha geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması hususunda, mültecilerin yaptırım uygulanan Rus oligarklarının boş mülklerine yerleştirilme ihtimalinin masada olan seçenekler arasında yer aldığı ifade edildi. Downing Street, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü'ne ait otelin düşünülen mülkler arasında olduğunu doğrulayarak, "tüm seçeneklere açık olduklarını" kaydetti. Fakat bu konuda yeni mevzuatların gerekli olabileceğine dikkat çeken Downing Street, "Yaptırımlara ilişkin oluşturulan özel lisans konusunda bazı zorluklar var" ifadelerini kullandı. Downing Street, "Konut binalarında izinsiz oturmak yasa dışıdır. Fakat, mal sahipleri yaptırımlara tabiyken, el konulan mülkler için uygun kullanımı belirlemek için çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları nedeniyle geçtiğimiz hafta yaptırıma uğramış ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali etmesinden bu yana İngiltere hükümeti tarafından yaptırım uygulanan 18 Rus oligarktan biri olmuştu.

(İHA)