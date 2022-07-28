İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı, dünyanın Soğuk Savaş'ta daha güvenli olduğunu söyledi - Son Dakika
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İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı, dünyanın Soğuk Savaş'ta daha güvenli olduğunu söyledi

28.07.2022 14:41
İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı, dünyanın Soğuk Savaş'ta daha güvenli olduğunu söyledi

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove, Soğuk Savaş döneminde karşıt blokların birbirini daha iyi anladığını belirterek, bugün diyalog eksikliğinin yanlış hesaplamaları daha olası hale getirdiğini belirtti.

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove, Soğuk Savaş döneminde karşıt blokların birbirini daha iyi anladığını belirterek, bugün diyalog eksikliğinin yanlış hesaplamaları daha olası hale getirdiğini belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, Washington DC'deki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Lovegrove, Batı'nın, Rusya ve Çin ile yeterince diyalog kurmadığı için nükleer bir savaşa girme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tehlikeli silahların artık daha yaygın olduğuna dikkati çeken Lovegrove, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in "Ağız dalaşı savaşmaktan iyidir" sözünü anımsattı.

Soğuk Savaş sırasında dünyanın daha güvenli olduğunu kaydeden Lovegrove, Soğuk Savaş sırasında rakip güçler olan Doğu ile Batı bloklarının birbirini daha iyi anladığını ve bugün diyalog eksikliğinin yanlış hesaplamaları daha olası hale getirdiğini ifade etti.

Lovegrove, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında marttan bu yana yapılacak ilk telefon görüşmesi öncesi konuştu.

Liderlerin, Ukrayna savaşının yanı sıra Tayvan'daki gerginliğin artmasını ve eski ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki karşılıklı yükseltilen gümrük vergilerini görüşmesi bekleniyor.

-"Kontrolsüz çatışma" riski artıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Lovegrove, Batılı güçlerin Soğuk Savaş süresince "Sovyet doktrinini ve kapasitesini anlamayı kolaylaştıran" müzakerelerden faydalandığını ve karşı tarafın da bunu kullandığını kaydetti.

Lovegrove, gelecekte Batı'yı tehdit edebilecek ülkelerle benzeri diyaloğun kurulamadığına işaret ederek, bu diyalogun özellikle Çin ile olmadığını vurguladı.

Ayrıca Lovegrove, Rusya'nın bazı anlaşma taahhütlerini ihlal etmesinin yanı sıra Çin'in nükleer kapasitesini genişletme hızı ve silah kontrol anlaşmalarını küçümsemesi nedeniyle "kontrolsüz çatışma" riskinin arttığını söyledi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Güncel, Son Dakika

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