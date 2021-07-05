Üye Girişi
İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

05.07.2021 21:16
İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid önlemleri kapsamında normalleşmenin yol haritasına ilişkin detayları bir basın toplantısında açıkladı.

Boris Johnson, sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini belirtti.

Açıklama, ülke genelindeki günlük vakaların sonbahardaki ikinci dalgada ulaşılan günlük 27 bin seviyesine yükselmesinden sonra geldi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer "Vakalar böylesine artarken mevcut tüm önlemleri bir kerede kaldırmak umursamazlıktır" dedi ve ekledi:

"İnsanları korumak için daha dengeli bir yaklaşım veya düzgün bir plana ihtiyaç var."

Önlemleri kaldırmanın yaygın aşılama sayesinde mümkün olacağını söyleyen Johnson ayrıca normalleşmenin son ve dördüncü adımına ne zaman geçileceğine ilişkin nihai kararın 12 Temmuz'da alınacağı, bu plana ait başlıca detayların 19 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

Öte yandan bu ay sonunda günlük vaka sayısının 50 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi ve "Maalesef kendimizi daha fazla ölüme hazırlamalıyız" dedi ve ekledi:

"Fakat aşılamada bu kadar ilerlemişken normalleşme adımını atmazsak bunu başka ne zaman yapabiliriz?

"Ya virüsün daha avantajlı olduğu soğuk aylara ertelememiz gerekir ya da her şeyi önümüzdeki yıla bırakmak zorunda kalırız."

İngiltere hiçbir ülkenin denemediği bir şeyi yapıyor

Analiz: BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle

Dünyada başka hiçbir ülke bu şekilde, daha tehlikeli bir varyant nedeniyle vakalar hızla artarken önlemleri kaldırmayı denemedi.

Bazıları tüm önlemleri kaldırmak için bütün yetişkinlere ikinci aşının sunulmuş olacağı sonbahar aylarını beklemenin daha iyi olacağı görüşünde.

Bu kağıt üzerinde iyi olsa da bilim dünyasında, kısıtlamaları yazın kaldırmanın daha iyi olacağı daha fazla kabul görüyor.

Önlemleri kaldırmak her zaman vakaları artırır. Bunu daha geç bir dönemde yapmak da bu artışı daha riskli bir döneme erteler.

Sonbaharda okullar açılmış olacak. Biz de son dönemdeki vaka artışının etkilerini gözlemlemiş olacağız.

İnsanlar yazın dışarda daha fazla zaman geçiriyor ve bu da vaka artışı eğrisini bir miktar yataylaştırabilir.

Belki de en önemlisi kısıtlamalar grip mevsimi daha başlamamışken kaldırılacak.

Grip mevsimi İngiltere'deki sağlık sisteminin en çok zorlandığı dönem oluyor. Kısa süre içinde Covid ve grip virüslerine maruz kalmak da riskli gruplar için daha büyük bir risk yaratır.

Fakat önlemleri kaldırmanın da kendi riskleri var. Hükümet aşılama programına hızla devam edip bu riskleri aşağı çekmeyi umuyor.

Boris Johnson ayrıca, hükümetin yüz maskesi takılması yönündeki yasal zorunluluğu kaldırma kararına rağmen, "tercih edilen" durumlarda maske takılması yönündeki tavsiyelerinin de rehberde yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Johnson, toplu taşıma araçlarını buna örnek verdi.

İngiltere Başbakanı'nın açıklamasından bazı başlıklar şöyle:

İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

Boris Johnson, Koronavirüs, England, Grip, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde 21:12 Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı 20:28 Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi 20:01 Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir 19:46 Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak         
21:17
Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var         
21:05
Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi         
20:16
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek         
19:47
Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak         
19:36
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 21:42:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement