İngiltere ve AB arasında Brexit sonrası ticari anlaşma imzalandı - Son Dakika

İngiltere ve AB arasında Brexit sonrası ticari anlaşma imzalandı

31.12.2020 00:58
İngiltere ve AB arasında Brexit sonrası ticari anlaşma imzalandı, System.String[]

MANCHESTER (İHA) İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticari anlaşma bugün imzalandı.

MANCHESTER (İHA) İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticari anlaşma bugün imzalandı.

AB ile Birleşik Krallık arasında aylardır süren müzakerelerin ardından Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varıldı. Taraflar arasında eşit rekabetin sağlanacağı ticaret anlaşması Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından onaylandıktan sonra bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Brüksel'de yerel saatle 09: 30'da anlaşmayı imzaladı.

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ticari anlaşma henüz Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayını almadığı için 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girecek. Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmayı Şubat ayı sonuna kadar onaylaması bekleniyor.

31 Ocak 2020'de resmi olarak AB'den ayrılan İngiltere ile AB arasında 1 Ocak'tan itibaren geçici olarak uygulanacak Brexit sonrası ticari anlaşma ile taraflar arasında ticaret gümrük vergisi ve kota olmadan devam edecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hafta başında AB ile İngiltere arasında imzalanacak olan ticari anlaşmanın "yeni bir başlangıç" olacağını ifade etmişti. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Brexit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İngiltere ve AB arasında Brexit sonrası ticari anlaşma imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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