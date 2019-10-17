Son Dakika Haberleri: İngiltere ve AB, Brexit konusunda anlaşma sağladı
Son Dakika Dünya İngiltere ve AB, Brexit konusunda anlaşma sağladı

İngiltere ve AB, Brexit konusunda anlaşma sağladı

54 dakika önce

AB ve İngiltere, yeniden düzenlenen Brexit anlaşması konusunda uzlaştı.

İngiltere ve AB, Brexit konusunda anlaşma sağladı, System.String[]

AB ve İngiltere, yeniden düzenlenen Brexit anlaşması konusunda uzlaştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alacağımız yeni bir anlaşmaya vardık" dedi.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nden önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, "Kontrolü geri alacağımız yeni bir anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin, AB Gümrük Birliği'nden çıkacağını ve diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları yapabileceğini belirten Johnson, "Antidemokratik tedbir maddesi kaldırıldı. Kuzey İrlanda halkı, tedbir maddesinin aksine kendi yasalarının sorumlusu olacak ve istemeleri durumunda özel düzenlemeye son verme hakkını ellerinde bulunduracak. Brexit'i gerçekleştirelim ve bu ülkeyi ileriye götürelim" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ise sosyal medya hesabından, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektubu paylaştı. Mektupta, "Müzakereler sonucu, yeniden düzenlenmiş İrlanda/Kuzey İrlanda'ya ilişkin Protokol ve 17 Ekim 2019 tarihli Siyasi Deklarasyona ilişkin uzlaşı sağlandı" ifadelerini kullandı.

Yeni anlaşma Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi'nde görüşülecek.


Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
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