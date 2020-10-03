İngiltere ve AB Brexit sonrası ticaret anlaşması için görüşmeleri arttıracak - Son Dakika

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasına varmak için görüşmeleri arttıracak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün video konferans ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak açıklamada bulunan Johnson ve Leyen, AB ile İngiltere arasında ticari anlaşmaya varmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Johnson ve Leyen, görüşmelerde hala "önemli boşluklar" olduğunu aktardı. Baş müzakerecilere bu boşlukları doldurmaları için "yoğun şekilde çalışma" talimatı vereceklerini ifade eden Johnson ve Leyen, özellikle balıkçılık, hükümet yardımları ve yönetim alanlarındaki önemli boşlukların doldurulması için çalışılacağını açıkladı.

İngiltere'nin Baş Müzakerecisi Lord Frost ise yaptığı açıklamada, İngiltere ile AB arasındaki farklılıkları çözmek için çalışmaların gelecek hafta mümkün olan en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

AB tarafı ise, İngiltere ile yapılacak anlaşmanın bu yılın sonuna kadar onaylanmasına yeterli süre bırakılması için Ekim ayı sonuna kadar imzalanması gerektiğini belirtti. - MANCHESTER