İngiltere ve ABD basını:

ABD ve İngiltere basınında çıkan haber ve yorumlarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini geri çekme kararı sonrası Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusuna konuşlanmasıyla birlikte Rusya'nın en etkili aktör haline geldiği öne sürülüyor.

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, "Suriye'nin güç simsarı" olarak tanımladığı Rusya'nın ABD'nin yarattığı boşluğu "memnuniyetle" doldurduğunu yazıyor. Gazetenin konuyla ilgili haberinde, Rus ve Suriyeli askerlerin ABD'nin çekilmesiyle birlikte kritik Menbic kasabasına girdiklerini belirtiyor.

Gazete, "Rusya'nın Başkan (Donald) Trump'ın geçen hafta aldığı geri çekilme kararı sayesinde başlayan ilerlemesi, Suriye'deki müttefiki Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın destek kazanmasına neden olurken, Türkiye'nin operasyonunu ise sekteye uğratabilir. Bu durum, Suriye'de sekiz yıldır devam eden çatışmalarda nüfuzun nasıl ABD'den Rusya'ya geçtiğini de çok iyi ortaya koyuyor. Ancak, dengeyi ABD'nin lehine değiştirebilecek pek fazla unsur artık kalmamış gibi görünüyor" değerlendirmesini yapıyor.

ABD'nin önde gelen bir diğer gazetesi Washington Post'un Beyaz Saray muhabiri Anne Gearan da yazdığı köşe yazısında Trump'ın son dönemde hem Suriye hem de Ukrayna konusunda attığı adımların ortak noktasını her ikisinin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işine yarayan hamleler olarak tanımlıyor.

Gearan, "Trump'ın Suriye ve Ukrayna konusunda attığı son adımlar da başkanlığı döneminde, amacı ne olursa olsun Rusya'nın işine gelen politika kararları ve açıklamalar listesine eklendi. Bu adımlar, ABD'ye hasımlığını gizlemeyen güçlü bir adamın liderlik ettiği bir ülkeye karşı çok yumuşak kalındığı yönündeki eleştirilerin artmasına neden oluyor" diyor.

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın geri çekilme kararının ABD'nin yıllardır sürdürdüğü stratejiyi tepetaklak ettiğini ve politika yapıcıların İran ile Rusya'nın artan etkisine karşı yeni hamleler geliştirmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Gazeteye konuşan eski bir savunma yetkilisi, "SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile birlikte yürüttüğümü başarılı askeri operasyonlar sonucunda elde ettiğimi kazanım olan Suriye'nin üçte birini kontrol etmenin getirdiği stratejik müzakere avantajı artık yok oldu. Tüm bu yaşananların kazananları ise Esad rejimi ile İranlı ve Rus destekçileri" diyor.

İngiliz basını: Rusya Suriye'nin güç simsarı

İngiltere'de bugün yayımlanan gazetelerin de neredeyse tamamı ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte, daha önce Kürtlerin kontrolü altında olan bölgelere Suriye ve Rusya ordularının girmesinin Rusya'yı "güç simsarına" dönüştürdüğü konusunda hemfikir.

The Times gazetesi konuyla ilgili başyazısında, Trump'ın bu kararının stratejik bir hata olduğu ve kendisinin de mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti içinde yükselen itirazlarla politik bir hataya dönüşebileceğini yazıyor.

Gazete, "Trump'ın muhakeme hatası yaparak verdiği bu karardan en fazla fayda sağlayanların Rusya, İran ve IŞİD olması çok muhtemel. Bu karar, Suriye'nin kuzeyinin ötesine geçen sonuçlar doğuracak" diyor.

Gazetenin konuyla ilgili haberi, "ABD'nin muharebe alanından kaybolmasıyla Rusya güç simsarı olarak devreye giriyor" başlığını taşıyor. Haberde, Rus bir gazetecinin Menbic'te ABD güçlerinin boşalttığı üsse girerek çektiği videoyu internette paylaşmasını "değişimin sembolü" olarak tanımlanıyor.

Guardian ve The Daily Telegraph gazeteleri de konuyla ilgili haberlerinin başlığında Rusya'yı "güç simsarı" olarak nitelendiriyor.

Guardian haberinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan baş döndürücü değişimleri Trump'ın askerlerini geri çekme kararının tetiklediğini belirtiyor ve Kürtler ile Suriye'nin kuzeydoğusunda Rusya'nın gözetiminde Türkiye'nin operasyonlarına karşı bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiği yönünde haberler olduğuna dikkat çekiyor.

"Putin'in ABD müttefiklerini kapsayan zafer turu"

The Daily Telegraph gazetesi de, Rus askerlerinin Menbic'de ABD'nin boşalttığı üsse girmesinin Rusya'nın Suriye'deki "güç simsarı" olarak üstlendiği yeni rolün simgesi haline dönüştüğünü yazıyor.

Gazete Suriye'de bu gelişmeler yaşanırken, Putin'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ABD'nin bölgedeki geleneksel müttefiklerini kapsayan "zafer turuna" devam ettiğini belirtiyor.

Financial Times gazetesi de sayfalarında Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusuna konuşlandırılmasıyla ilgili gelişmelere yer veriyor.

Gazete, Rusya'nın Suriye'deki en etkili yabancı güç olarak belirmesine rağmen, Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavretiev'in Türkiye'nin harekatını "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini ve bu operasyona Rusya ile uzlaşmaya varmadan başladığını söylediğini ifade ediyor.

Gazete, Lavretiev'in sözlerini "bir Rus yetkiliden şu ana kadar yapılmış en sert yorum" olarak nitelendiriyor.