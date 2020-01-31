İngiltere ve Avrupa Birliği vatandaşları tahliye edildi - Son Dakika
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İngiltere ve Avrupa Birliği vatandaşları tahliye edildi

6 saat önce

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin'de bulunan 83 İngiltere ve 27 Avrupa Birliği vatandaşını tahliye eden uçak havalandı.

İngiltere ve Avrupa Birliği vatandaşları tahliye edildi, System.String[]

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin'de bulunan 83 İngiltere ve 27 Avrupa Birliği vatandaşını tahliye eden uçak havalandı.


Çin'de yayılmaya başlayan korona virüsü salgını nedeniyle, İngiltere ve birçok Avrupa Birliği vatandaşını tahliye eden uçak Çin'den kalkış yaptı. Çin yerel saati ile 09.45'te kalkış yapan uçakta 83 İngiliz ve 27 Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı bulunuyor. İlk olarak İngiltere'ye iniş gerçekleştirecek uçak, daha sonra İspanya'ya hareket edecek. Tahliye uçuşuna ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Tahliye uçağımızın Wuhan'dan havalanmış olması çok güzel bir haber. Sorunsuz bir uçuş olması için çalışıyoruz" dedi.


Gelen yolcuların 14 gün boyunca karantina altına alınacağı belirtilirken, İngiltere vatandaşı olmalarına rağmen Çin pasaportu bulunan birçok yakınlarının tahliye edilmeyeceği aktarıldı.


Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün Çin'e gerçekleştirilecek tahliye uçuşunun Çinli yetkililerin izin vermediği gerekçesiyle ertelendiğini belirtmişti. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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