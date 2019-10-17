Son Dakika Haberleri: İngiltere ve Avrupa Birliği yeni anlaşma üzerinde uzlaştı
Son Dakika Güncel İngiltere ve Avrupa Birliği yeni anlaşma üzerinde uzlaştı

İngiltere ve Avrupa Birliği yeni anlaşma üzerinde uzlaştı

2 saat önce

İngiltere ve Avrupa Birliği, Londra ve Brüksel arasında yoğun bir şekilde süren görüşmelerin ardından Brexit için yeniden düzenlenen anlaşma üzerinde uzlaştı.

İngiltere ve Avrupa Birliği yeni anlaşma üzerinde uzlaştı, System.String[]

İngiltere ve Avrupa Birliği, Londra ve Brüksel arasında yoğun bir şekilde süren görüşmelerin ardından Brexit için yeniden düzenlenen anlaşma üzerinde uzlaştı.


İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yeni Brexit anlaşması imzalandı. Yeni anlaşma üzerinde uzlaşan tarafların yine de İngiltere parlamentosunun onayına ihtiyacı var. AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, AB ve İngiltere'nin Brexit'te anlaştığını duyurdu. Birisinin bir şeyi yapma isteği ve kararlılığı varsa, bunu başarmanın bir yönteminin bulunabileceğini belirten Juncker, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma ve çözüm bulma taahhüdümüzün bir kanıtı" ifadelerini kullandı.


"AB Konseyi'ne anlaşmanın onaylanmasını tavsiye ediyorum" diyen Juncker, varılan anlaşmanın harika olduğunu belirtti. Yeni anlaşmanın İngiltere parlamentosu tarafından onaylanması bekleniyor.


AB ve İngiltere'nin Brexit anlaşmasına varmasıyla İngiltere'nin 3 yıl süren müzakerelerin ardından AB'den ayrılmasının yolu açılacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrolü geri alacağımız harika bir anlaşmaya vardık. Parlamento Cumartesi günü bu anlaşmayı onaylamalı böylece hayat pahalılığı, çevre, sağlık hizmetleri, şiddet suçları gibi diğer önceliklere geçebiliriz" dedi. - LONDRA

Avrupa Birliği, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
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AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
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