İngiltere ve Belçika'dan Soylu'nun 'DEAŞ mensuplarının oteli değiliz' açıklamasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalanan IŞİD üyelerinin ülkelerine iade edileceği yönündeki açıklamasının ardından ilk tepkiler İngiltere ve Belçika'dan geldi.



Euronews'e konuşan iki ülke yetkilileri, IŞİD mensupları konusundaki tutumlarının değişmediğini; en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu açıkladı.