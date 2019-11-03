Son Dakika Haberleri: İngiltere ve Belçika'dan Soylu'nun 'DEAŞ mensuplarının oteli değiliz' açıklamasına tepki
Son Dakika Dünya İngiltere ve Belçika'dan Soylu'nun 'DEAŞ mensuplarının oteli değiliz' açıklamasına tepki

İngiltere ve Belçika'dan Soylu'nun 'DEAŞ mensuplarının oteli değiliz' açıklamasına tepki

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalanan IŞİD üyelerinin ülkelerine iade edileceği yönündeki açıklamasının ardından ilk tepkiler İngiltere ve Belçika'dan geldi

İngiltere ve Belçika'dan Soylu'nun 'DEAŞ mensuplarının oteli değiliz' açıklamasına tepki, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalanan IŞİD üyelerinin ülkelerine iade edileceği yönündeki açıklamasının ardından ilk tepkiler İngiltere ve Belçika'dan geldi.


Euronews'e konuşan iki ülke yetkilileri, IŞİD mensupları konusundaki tutumlarının değişmediğini; en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akılalmaz olay! 5 tetikçi aynı kişiyi öldürmek için birbirini kiraladı
Tayland'da öfkeli fil, fotoğraf çekmek isteyen turistlerin arabasını ezdi Trump yönetimi, ABD'nin mülteci kontenjanını 18 bine düşürdü Utanmazların swinger partisi faciayla sonlandı! 11 kişi hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 06:48:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere ve Belçika'dan Soylu'nun 'DEAŞ mensuplarının oteli değiliz' açıklamasına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]