İngiltere ve Belçika'dan Soylu'nun 'DEAŞ mensuplarının oteli değiliz' açıklamasına tepki
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalanan IŞİD üyelerinin ülkelerine iade edileceği yönündeki açıklamasının ardından ilk tepkiler İngiltere ve Belçika'dan geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalanan IŞİD üyelerinin ülkelerine iade edileceği yönündeki açıklamasının ardından ilk tepkiler İngiltere ve Belçika'dan geldi.
Euronews'e konuşan iki ülke yetkilileri, IŞİD mensupları konusundaki tutumlarının değişmediğini; en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:24
Akılalmaz olay! 5 tetikçi aynı kişiyi öldürmek için birbirini kiraladı Tayland'da öfkeli fil, fotoğraf çekmek isteyen turistlerin arabasını ezdi Trump yönetimi, ABD'nin mülteci kontenjanını 18 bine düşürdü Utanmazların swinger partisi faciayla sonlandı! 11 kişi hastanelik oldu