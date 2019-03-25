Son Dakika Haberleri: İngiltere ve BM'den ABD'nin Golan Tepeleri Kararına Tepki

İngiltere ve BM'den ABD'nin Golan Tepeleri Kararına Tepki

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamasına Birleşmiş Milletler ve İngiltere'den de tepki geldi.

İngiltere ve BM'den ABD'nin Golan Tepeleri Kararına Tepki, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamasına Birleşmiş Milletler ve İngiltere'den de tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri'ni İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz" ifadeleri yer aldı. İngiltere'nin açıklamasının ardından Birleşmiş Milletlerden (BM) de bir açıklama geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor" dedi. BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor. Kararda, "İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur" ifadeleri yer alıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

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