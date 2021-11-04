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İngiltere ve Fransa, balıkçı kriziyle ilgili müzakerelere önümüzdeki hafta devam edecek - Son Dakika

İngiltere ve Fransa, balıkçı kriziyle ilgili müzakerelere önümüzdeki hafta devam edecek

04.11.2021 18:23
İngiltere ve Fransa, balıkçı kriziyle ilgili müzakerelere önümüzdeki hafta devam edecek

İngiltere Brexit Bakanı Lord Frost, Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret ederek Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune ile bir araya geldi.

İngiltere Brexit Bakanı Lord Frost, Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret ederek Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune ile bir araya geldi. İngiltere ile AB arasındaki anlaşmaların uygulanmasından kaynaklanan zorlukları görüşen ikili, Fransa ve İngiltere arasında yaşanan balıkçılık krizini çözmek için önümüzdeki hafta müzakerelere devam edecek.

İngiltere Brexit Bakanı Lord Frost, Fransa ile Brexit sonrası başlayan balıkçılık krizini görüşmek üzere Paris'i ziyaret ederek, Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada, ikilinin "İngiltere ile AB arasındaki anlaşmaların uygulanmasından kaynaklanan zorlukları tartıştığını" ifade edildi. Açıklamada, Fransa ve İngiltere arasında çıkan balıkçılık krizini çözmek için Frost ve Beaune'nun önümüzdeki hafta müzakerelere devam edeceği belirtildi. Bakan Beaune sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Frost'u Paris'te "gerekli bir diyaloğu yeniden başlatmak için" kabul etmekten mutlu olduğunu ifade etti.

BALIKÇILIK KRİZİ NASIL BAŞLADI ?

İngiltere sularında AB teknelerinin balık tutma hakları, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB'de ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önündeki önemli bir engel oluşturmuştu. İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada, Fransız gemilerine özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin, İngiltere - AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti.

İNGİLTERE, 47 YENİ RUHSAT BAŞVURUSUNDAN SADECE 12'SİNİN KABUL ETMİŞTİ

Mayıs ayında ise anlaşmazlık yaklaşık 50 Fransız gemisinden oluşan bir filonun Jersey'deki Saint Helier limanının önünde protesto etmesiyle alevlenmiş, daha sonra Fransız balıkçılar yeni erişim ruhsatları için başvuruda bulunmuştu. İngiltere ise, küçük AB tekneleri için yapılan 47 yeni ruhsat başvurusundan sadece 12'sinin kabul edeceğini belirtmişti. Jersey adası ise, 169 başvurudan 64'üne tam ve 31'ine geçici ruhsat verirken, 75 başvuruyu reddetmişti.

Daha sonra Fransa ise, 2 Kasım'a kadar daha fazla ruhsat verilmediği takdirde İngiltere'ye karşı bir dizi yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Fransa hükümeti, bir anlaşmaya varılamazsa, İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına yük boşaltmasının yasaklanması ve ticarette daha sıkı gümrük kontrolleri gibi cezai önlemlerin alınmasına karar vermişti. Fakat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki taraf arasında yapılacak yeni görüşmeler öncesinde yaptırımları askıya almıştı.

(Melike Yazır/İHA)

İngiltere ve Fransa, balıkçı kriziyle ilgili müzakerelere önümüzdeki hafta devam edecek

Avrupa Birliği, England, Fransa, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere ve Fransa, balıkçı kriziyle ilgili müzakerelere önümüzdeki hafta devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere ve Fransa, balıkçı kriziyle ilgili müzakerelere önümüzdeki hafta devam edecek - Son Dakika
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