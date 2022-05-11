İngiltere ve Fransa'dan Al Jazeera muhabirinin ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı - Son Dakika
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İngiltere ve Fransa'dan Al Jazeera muhabirinin ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı

11.05.2022 20:52
İngiltere ve Fransa'dan Al Jazeera muhabirinin ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı

İngiltere ve Fransa, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesinin tam ve şeffaf soruşturulması çağrısında bulundu.

İngiltere ve Fransa, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesinin tam ve şeffaf soruşturulması çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesine tepki gösterdi.

Ahmed, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ünlü Al Jazeera gazetecisi Ebu Akile'nin Cenin'de öldürüldüğünü duymak şoke etti. Tam bir soruşturma gerekiyor. Gazeteciler, çatışma bölgelerinde hayati işler gerçekleştirdikleri için ve medya özgürlüğünü küresel olarak savunmak için korunmalı." ifadelerini kullandı.

Fransa, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi kınandı ve söz konusu olay "şoke edici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, mümkün olan en kısa zamanda, gazetecinin ölümüne ilişkin koşulların aydınlatılması için şeffaf soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

Gazetecinin ailesine başsağlığı dileklerine yer verilen açıklamada, yaralanan gazeteci Ali es-Sumudi için de acil şifa temenni edildi.

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Batı Şeria, Al Jazeera, England, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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