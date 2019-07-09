Son Dakika Haberleri: İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi
Son Dakika Güncel Haber

İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi

1 saat önce

İngiltere ve Fransa'nın, ABD'nin asker çekmesiyle oluşacak boşluğu telafi etmek için Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi.

İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi, System.String[]
İngiltere, Fransa, Suriye, Güncel
İngiltere ve Fransa'nın, ABD'nin asker çekmesiyle oluşacak boşluğu telafi etmek için Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi.
The Guardian gazetesinin ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki asker sayısını azaltmasıyla oluşacak boşluğu telafiye yönelik olarak bölgeye ilave asker gönderecek.
Her iki ülke de Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele amacıyla bulundurdukları elit askeri birliklerin sayısını yüzde 10 ila yüzde 15 artıracak.
Öte yandan, bu ülkelerin Suriye'de halihazırda kaç askerinin bulunduğu gizli tutuluyor.
Almanya'nın Suriye'ye asker göndermeyi reddettiği, İtalya'nın ise karar aşamasında olduğu ifade edildi.
ABD'nin Suriye'de bulundurduğu 2 bin ila 2 bin 500 askerini 400'e indirmesi bekleniyor.
İngiltere DEAŞ'la mücadele koalisyonu kapsamında Suriye'de hava harekatlarına katılıyor ancak İngiliz hükümeti bölgedeki özel kuvvetler askerleriyle ilgili bilgi vermiyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi İngiltere'den Trump'a cevap: Saygısızca Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor! Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 00:36:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]