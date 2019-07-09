Son Dakika Haberleri: İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi
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İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi

57 dakika önce

İngiltere ve Fransa'nın, ABD'nin asker çekmesiyle oluşacak boşluğu telafi etmek için Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi.

İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi, System.String[]
İngiltere, Suriye, Fransa, Ekonomi
İngiltere ve Fransa'nın, ABD'nin asker çekmesiyle oluşacak boşluğu telafi etmek için Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:42 
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