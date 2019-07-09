İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi
57 dakika önce
İngiltere ve Fransa'nın, ABD'nin asker çekmesiyle oluşacak boşluğu telafi etmek için Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi.
İngiltere Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:42
ve Fransa
'nın, ABD'nin asker çekmesiyle oluşacak boşluğu telafi etmek için Suriye
'ye ilave asker göndereceği iddia edildi.
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