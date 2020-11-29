İngiltere ve Fransa yasa dışı göçle mücadele anlaşması imzaladı - Son Dakika

İngiltere ve Fransa'nın, Manş Denizi üzerinden devam eden yasa dışı göçü durdurmak için yeni anlaşma imzaladığı bildirildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Priti Patel ile Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin arasında imzalanan anlaşma kapsamında Fransız sahillerinde devriye görevinde bulunan subay sayısının ikiye katlanacağı ve yasa dışı geçişin önlenmesi için yeni ekipmanların kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, sığınmacıları suç çetelerinden kurtarmak için Fransa'da uygun barınakların oluşturulmasına yönelik adımların desteklenmesi, göçmenlerin güvenli bir üçüncü ülkeye sığınma talebinde bulunmaları konusunda desteklenmesi, kaçakçılık ve yük trafiğine dayanan yasa dışı göç tehditlerinden kaçınmak için Fransa'nın kuzey ve batı sahillerindeki limanlarda sınır güvenliğinin arttırılması konularında anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Patel, anlaşmanın iki ülkenin Manş Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri imkansız hale getirme çabalarındaki ileri bir adımı temsil ettiğini vurguladı.

Patel, "Fransız sahillerindeki daha fazla polis devriyesi ve iki ülke güvenlik kuvvetlerinin arasındaki istihbarat paylaşımı sayesinde Fransız sahillerini daha az terk eden sığınmacı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'yla imzalanan anlaşmasının yanı sıra ülkede sağlam ve adil bir yeni iltica sistemi oluşturacaklarını aktaran Patel, bunun için gelecek yıl yeni yasa çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

Patel yaptığı basın açıklamasında ise Fransız yetkililerin bu yıl 5 bin sığınmacının İngiltere'ye doğru yola çıkmasını engellediğini ve son on yılda İngiltere'nin göçle mücadele için Fransa'ya 150 milyon pound verdiğini söyledi.