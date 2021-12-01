İngiltere ve Galler'de geçen yıl 688 evsiz hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere ve Galler'de 2020'de 13'ü yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) toplam 688 evsizin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, yıllık kayıtlı evsiz ölüm sayısı geçen yıl 2014'ten bu yana ilk kez düştü.

2020'deki evsiz ölümlerinin yüzde 38,5'i (265 ölüm) uyuşturucudan kaynaklanırken, intihar kaynaklı ölümler bir önceki yıla göre 38 azalarak 74'e düştü. 19 kişinin 25 yaşın altında olduğu tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 90'ını erkekler oluşturdu.

Başkent Londra, en fazla ölümün kaydedildiği bölgeler arasında yer adlı.

Verilen sayıların, ölüm anında veya öncesinde, sokakta kalan veya geçici sığınma evlerinde bulunan kişileri içerdiği aktarıldı.

"Dünyanın en zengin toplumlarından birinde böyle bir şey yaşanmamalı"

Evsizlere yardım eden sivil toplum kuruluşu Homeless Link'in CEO'su Rick Henderson, bir yılda 688 ölümün "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu ve gelecekte insanların çok erken ölmesini önlemek için bunların araştırılması gerektiğini belirtti.

"Dünyanın en zengin toplumlarından birinde böyle bir şey yaşanmamalı." diyen Henderson, ancak ölüm sayısının 5 yılda ilk kez düşmesinin ve Kovid-19 kaynaklı sadece 13 ölümün görülmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Henderson, her evsize geçen sene sunulan geçici sığınma evlerinin bu kış da açık olması gerektiğini kaydetti.

"İç karartıcı"

Evsizlere kalacak yer sağlayan yardım kuruluşu Shelter CEO'su Polly Neate ise bir salgın sırasında en az 688 kişinin son günlerini evsiz geçirdiğini düşünmenin "iç karartıcı" olduğunu söyledi.

Hükümetin insanları sokaklardan kurtarmaya yönelik adımlarının can kayıplarını azalttığına işaret eden Neate, "Virüs hala ortalıkta dolaşırken ve zorlu bir kışa girerken kimseyi soğukta dışarıda bırakamayız. Acil barınmaya ihtiyacı olan, belediyelerce geri çevrilen ve hiçbir hakları olmadığı söylenen kişiler, hizmetlerimize şimdiden başvuruyor." dedi.