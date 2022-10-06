İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı

06.10.2022 14:56
İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere ve Galler'de, İslamofobik nefret suçlarında 2021-2022'de artış olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere ve Galler'de, İslamofobik nefret suçlarında 2021-2022'de artış olduğu bildirildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığının yayımladığı istatistiki verilere göre, 2021-2022'de Müslümanlar, diğer gruplarla karşılaştırıldığında "en fazla hedef alınan dini grup" oldu.

Polis tarafından kaydedilen ve Müslümanları hedef alan dini nefret suçlarının sayısı, Mart 2021-Mart 2022'de 3 bin 459 oldu ve bu sayı, bir önceki döneme kıyasla yüzde 42'lik artış gösterdi.

Yahudilere karşı işlenen nefret suçlarının sayısı ise 2020-2021 dönemine kıyasla, 2021-2022'de yüzde 23 artarak 1919 olarak kaydedildi ve bu sayı, Yahudilerin "en çok hedef alınan ikinci dini grup" olmasına neden oldu.

Nefret suçlarının çoğunluğu ırk temelli

İngiltere ve Galler'de polis tarafından kaydedilen nefret suçları, Mart 2021-Mart 2022 döneminde yüzde 26 yükseldi.

İngiliz hükümetinin açıkladığı verilere göre, Mart 2021-Mart 2022'de 155 bin 841 nefret suçu kaydedildi ve böylelikle 2016-2017 döneminden bu yana nefret suçlarında en büyük artış meydana geldi.

Nefret suçlarının çoğunluğu, ırk gerekçeli olup, 109 bin 843 vakayla, nefret suçlarının üçte ikisinden fazlasını (yaklaşık yüzde 70'ini) oluşturuyor.

Irk saikli nefret suçları Mart 2020-Mart 2021 döneminde kaydedilen 92 bin 63 olayla kıyaslandığında Mart 2021- Mart 2022'de yüzde 19 arttı.

Din temelli nefret suçları ise 2020-2021 döneminde 6 bin 383 olarak kaydedilirken, 2021-2022'de yüzde 37 arttı ve 8 bin 730'a yükseldi.

Bu rakam, Mart 2011-Mart 2012 döneminden bu yana açıklanan en yüksek dini gerekçeli nefret suçları olarak kayda geçti.

Öte yandan, engellilere yönelik nefret suçları da bir önceki döneme kıyasla yüzde 43 artarak 9 bin 945'ten 14 bin 242'ye yükseldi.

YORUMLAR
500
Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini 'Kudüs'e taşıma' açıklamalarına tepki Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini 'Kudüs'e taşıma' açıklamalarına tepki Son dakika haberi! Bakan Akar İngiltere'de askeri törenle karşılandı Son dakika haberi! Bakan Akar İngiltere'de askeri törenle karşılandı
Kaynak: AA

Birleşik Krallık, England, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:27 Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere ve Galler'de İslamofobik nefret suçları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement