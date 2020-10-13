İngiltere ve Galler'de nefret suçları arttı - Son Dakika

İngiltere ve Galler'de nefret suçları arttı

13.10.2020 20:55
İngiltere ve Galler'de nefret suçları arttı, System.String[]

İngiltere ve Galler'de işlenen nefret suçlarının sayısı, önceki seneye kıyasla yüzde 8 artarak 105 bin 90'a yükseldi.

İngiltere ve Galler'de işlenen nefret suçlarının sayısı, önceki seneye kıyasla yüzde 8 artarak 105 bin 90'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığınca açıklanan verilere göre, "ırk bağlantılı" nefret suçlarının sayısı, önceki yıla göre yüzde 6 artarak 76 bin 70'e çıktı ve toplam nefret suçlarının yüzde 72'sini oluşturdu.

Bu suç türünde özellikle haziran ve temmuzda görülen artışın, ABD vatandaşı siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta polislerce öldürülmesinin ardından İngiltere ve Galler'de başlayan "Siyahların hayatı değerlidir" gösterileriyle aşırı sağcı grupların karşı protestolarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

"Din" kaynaklı nefret suçlarının sayısı ise yüzde 5 azalarak 7 bin 203'ten 6 bin 822'ye geriledi. Böylece 2012 ve 2013'ten bu yana "dinle bağlantılı nefret suçlarında ilk kez düşüş" görüldü.

Bu suçlarda mağdurların yaklaşık yarısı (3 bin 89 vaka) Müslümanlardan oluşurken, Yahudiler de 1205 vakayla ikinci sırada yer aldı.

Sayıları önceki seneye oranla yüzde 8 artarak toplamda 105 bin 90 olarak kayıtlara geçen tüm nefret suçlarının yaklaşık yarısı, ırkçı nefreti körüklemek ve tehdit gibi eylemlerden, üçte birinden fazlası kişiye yönelik şiddetten oluştu.

İngiltere'de özellikle 2016'daki Brexit referandumu ve terör saldırılarının ardından nefret suçlarında belirgin bir artış görülmeye başlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Haziran, Galler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere ve Galler'de nefret suçları arttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Real Madrid'e gitmek isteyen Kante'nin hocası Lampard ile arası açıldı İş insanı, gayrimenkul yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ortağına pusu kurdurtmuş Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Son Dakika: Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıtımına başladı Son Dakika: Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıtımına başladı         
19:59
Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti         
19:33
Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi. Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi.         
19:06
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
17:13
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 21:05:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere ve Galler'de nefret suçları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei