İngiltere ve Galler'de kanalizasyon kirliliği alarmı

İngiltere ve Galler'de yaklaşık 50 sahilde denize kanalizasyon sularının karıştığı yönünde vatandaşlara uyarı yapıldı.

BBC'nin haberine göre, kamu atık sularının toplanması, arıtılması, dağıtılmasından sorumlu Southern Water şirketi, 15 Ağustos'ta denize boşaltılmaya başlanan atık sularının ev ve iş yerlerini korumak için yapıldığını açıkladı.

Şirket, denize boşaltılan suların yağmur suyu olduğunu savunarak, kanalizasyon suyu olarak tanımlanmasının yanlış olduğunu aktardı.

İngiltere Çevre Ajansı, kanalizasyon kirliliğinin insan sağlığına, biyolojik çeşitliliğe ve çevreye zarar verebileceğini kaydetti.

Yaklaşık 50 sahilin kanalizasyon kirliliği ile karşı karşıya olduğu ve atıkların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için harekete geçileceği belirtildi.

Kirlenen plajların çoğunun Bognor Regis, Lulworth Cove, Newquay, Seaford, Southend-on-Sea gibi ünlü tatil beldelerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kanalizasyon kirliliğinin en çok görüldüğü sahillerin ise ülkenin güneyindeki sahiller olduğu aktarıldı.

Southern Water şirketi, 2021'de, ülkenin güney sahillerine bilinçli olarak kanalizasyon sularının denize döküldüğünü kabul etmesinin ardından 90 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.