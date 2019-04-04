Son Dakika Haberleri: İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Arasında Savunma Mutabakatı

İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Arasında Savunma Mutabakatı

54 dakika önce

İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Arasında Savunma Mutabakatı, System.String[]
İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ve GKRY Savunma Bakanı Savvas Angelides, Londra'da bir araya geldi.

İngiltere tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Savunma ve Güvenlik İşbirliğini Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, eğitim, yetenek geliştirme ve kriz planlaması gibi alanlardaki mevcut ortaklıklar ve müşterek çıkarlar konusundaki anlaşmayla, ortak savunma ve güvenlik sorunlarının ele alınmasının amaçlandığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Gavin Williamson da konuya ilişkin açıklamasında, "anlaşmanın, iki ülke arasında savunma alanındaki yakın ilişkileri daha da güçlendirdiğini" söyledi.

Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs'ta garantör olan İngiltere'nin, adada iki askeri üssü bulunuyor. İngiltere'nin, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik, bu üslerden kalkan uçaklarla bin 700 hava saldırısı yaptığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:42 Kaynak: AA

İngiltere, Güncel
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