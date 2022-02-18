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İngiltere ve İrlanda'da Eunice fırtınası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

İngiltere ve İrlanda'da Eunice fırtınası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

18.02.2022 21:57
İngiltere ve İrlanda'da Eunice fırtınası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İngiltere ve İrlanda'da etkisini gösteren Eunice fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İngiltere ve İrlanda'da etkisini gösteren Eunice fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Fırtına nedeniyle İngiltere'de "kırmızı alarm" verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi.

İngiltere ve İrlanda'da saatlik hızı 122 mile ulaşarak rekor kıran Eugine fırtınası büyük ölçüde hasara neden oldu. Dün geceden bu yana İrlanda'da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, İngiltere'de ise 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. İrlanda'da şiddetli fırtınanın etkisiyle üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir belediye görevlisi olduğu açıklandı. Ayrıca İngiltere'nin güneybatısındaki Bradford-on Avon'da devrilen bir ağaca çarpan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı Galler'de şu ana kadar 152 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı. Ülke genelinde ulaşımın aksamasına neden olan Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere'nin Cornwall gibi güneybatısındaki bazı bölgelerinde cenaze törenleri iptal edildi. Ayrıca bugün gerçekleşmesi beklenen İngiliz ligindeki bazı futbol maçları da iptal edildi. İrlanda'da ise 80 bin elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.

"Lütfen evinizde kalın"

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Londra'da bulunan vatandaşların mutlaka evlerinde olmaları gerektiğini belirterek, "Bugün itibari ile Londra genelinde kırmızı alarm ilan edildi. Eunice fırtınası hayatımıza ciddi anlamda risk oluşturabilir. Lütfen evlerinizde kalın ve acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden dışarı çıkmayın" dedi.

Londra itfaiyesi "acil durum" ilan etti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki itfaiye teşkilatı, Eunice fırtınası nedeniyle "acil durum" ilan etti. Londra İtfaiyesi yaptığı açıklamada, "Eunice fırtınası nedeniyle ve acil servis çağrılarındaki yoğunluk nedeniyle acil durum ilan ettik. İtfaiyeciler hala topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Eugine fırtınası nedeniyle ülke genelinde "kırmızı alarm" verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Yetkililer fırtınanın hayati tehlikeye sebep olma risklerine karşı insanları uyararak seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi. - MANCHESTER

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İrlanda, England, Londra, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere ve İrlanda'da Eunice fırtınası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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