Üye Girişi
İngiltere ve İrlanda'da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü - Son Dakika
BBC

İngiltere ve İrlanda'da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü

19.07.2021 11:49
İngiltere ve İrlanda'da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü, System.String[]

BBC Panorama programının araştırması, İngiltere ve İrlanda'da binlerce yarış atının mezbahalara gönderildiğini ortaya çıkarttı.

BBC Panorama programının araştırması, İngiltere ve İrlanda'da binlerce yarış atının mezbahalara gönderildiğini ortaya çıkarttı.

Mezbahalarda kesilen atların bazılarının bir zamanlar sahibinin ve eğiticilerinin, yarış dünyasının bazı en büyük isimleri oldukları belirlendi.

Gizli yapılan video kayıtları ayrıca, atların zulümle öldürülmesini önlemek için konulan kuralların, İngiltere'nin en büyük mezbahalarından birinde nasıl görmezden gelindiğini gösterdi.

Mezbahadan BBC'ye yapılan açıklamada, hayvanlara herhangi bir şekilde zulmedilmesini kabul etmedikleri savunuldu.

Bir uzman, hayvan hakları kuruluşu Animal Aid'i yerleştirdiği gizli kameralarla çekilen görüntüleri kuralları açıkça ihlaline kanıt olarak tanımladı.

Geçen Şubat ayında, önde gelen at eğiticisi Gordon Elliot'ın ölmüş bir atın üzerinde otururken görüldüğü fotoğraf büyük bir tepki almışı.

Olay öfke yaratmış, ancak aynı zamanda dikkatleri yarışırken, eğitim görürken ya da mezbahalarda ölen atların durumlarına çekmişti

Bilgi edinme özgürlüğü yasası uyarınca yapılan başvurular sonucu, 2019'un başından bu yana İngiltere ve İrlanda'da 4 bin eski yarış atının mezbahalara gönderildiği belirtildi. Atların büyük çoğunluğu İrlanda'da eğitildi.

Uzun süredir at yarışlarının sona erdirilmesi için kampanya yürüten Animal Aid, İngiltere'de at kesme izni olan Drury and Sons adlı mezbahaya gizli kameralar koydu.

Animal Aid Söcüsü Dene Stansall "Görüntüleri incelediğimizde, genç safkan at sayısından şaşkınlığa düştük" dedi.

Görüntüler 2019 sonu ve 2020 başındaki dört günde çekildi.

Görüntülerde çoğu İrlanda'dan gelen ve çoğu genç onlarca eski yarış atının kesilmesi görülüyor.

Bazıları, binlerce sterlin kazandıran, başarılı bir yarış kariyerine sahip hayvanlar.

Üçü de, Gordon Elliot tarafından İrlanda'daki modern harada yetişenler.

Elliot, Panorama'ya yaptığı açıklamada hayvanların üçünü de kendisinin mezbahaya yollamadığını savundu.

Elliot, sakatlık nedeniyle yarış kariyerleri sona eren hayvanların, öldürüldüklerinde kendi bakımı olmadığını, ikisinin "mümkünse yeni ev bulunması, değilse de insani bir şekilde uyutulması için" bir at tüccarına verildiğini, diğerinin se sahibinin talebi doğrultusunda bir başka biniciye verildiğini söyledi.

Elliot, atların kaderini Panorama programı kendisiyle iletişime geçtiğinde öğrendiğini iddia etti.

Animal Aid'in kameraları ayrıca, hayvanları gereksiz zulümden korumak için getirilen kuralların ihlalini de görüntüleri. Kurallar, hayvanların birbirlerinin gözü önünde öldürülmemesini öngörüyor.

Kayıtlardaysa, dört günde atların 26 kez birlikte vurulduğu görülüyor.

Görüntüleri izleyen Lincoln Üniversitesi'nden veterinerlik davranış uzmanı Prof. Daniel Mills "Silah sesi çok huzursuz edici. Bir diğer atın da birden düştüğünü görmek, bu durumdaki bir at için çok üzüntü verici" dedi.

Görüntülerdeki tek kural ihlali bu değil. Kurallar atların hızla ölümü için tüm çabanın harcanması gerektiğini söylüyor. Ancak görüntüler, ölümün çoğu zaman ani olmadığını gösteriyor.

91 kez, mezbaha görevlisi atlara olması gerektiği gibi yakından değil, uzaktan ateş ediyor.

Drury and Sons mezbahası ise, iddiaları reddetti ve tüm atların insani bir şekilde öldürüldüklerini savundu. Şirket sorunların da derhal giderileceğini söyledi.

Hayvan Hakları, England, İrlanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere ve İrlanda'da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek 12:27 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi 12:12 Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü 11:43 Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor 11:26 Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş

Son Dakika Haberleri
13:26 Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür
12:26 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek
12:11 Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi
12:04 Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi
11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor         
12:27
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti         
11:42
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart         
11:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı         
23:57
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 13:30:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere ve İrlanda'da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement