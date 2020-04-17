İngiltere ve İspanya'da Covid-19 bilançosu artıyor - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir günde 847 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15 bine yaklaştı. İspanya'da ise ölü sayısı 19 bin 715'e yükselirken vaka sayısı 188 bin 68 oldu.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle dünyada en çok ölümün yaşandığı ülkeler arasında bulunan İngiltere ve İspanya'da bilanço ağırlaşıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 847 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 14 bin 576'ya yükseldiği açıklandı. Ülkede 5 bin 599 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 108 bin 692'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede toplam 438 bin 991 kişiye test yapıldığı belirtildi.



İspanya'da vaka sayısı 188 bini geçti



İspanya'da ise Acil Durumlar Başkanı Fernando Simon tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 585 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 19 bin 715'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 5 bin 252 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 188 bin 68'e ulaştığı ifade edildi.



Vaka sayısında düne göre yüzde 2.9 artış yaşandığı belirtildi. - LONDRA