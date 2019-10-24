İngiltere ve İtalya’nın önde gelen tasarımcılarıyla çalışıyorlar
1 saat önce
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin (DOSAB) Ev Tekstili II Kümelenmesi'ndeki firmaları İngiltere ve İtalya'nın önde gelen tasarımcıları ile Heimtextile fuarı için koleksiyon hazırlığına başladı.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin (DOSAB) Ev Tekstili II Kümelenmesi'ndeki firmaları İngiltere ve İtalya'nın önde gelen tasarımcıları ile Heimtextile fuarı için koleksiyon hazırlığına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:04
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