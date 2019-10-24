Son Dakika Haberleri: İngiltere ve İtalya’nın önde gelen tasarımcılarıyla çalışıyorlar
Son Dakika Ekonomi İngiltere ve İtalya’nın önde gelen tasarımcılarıyla çalışıyorlar

İngiltere ve İtalya’nın önde gelen tasarımcılarıyla çalışıyorlar

1 saat önce

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin (DOSAB) Ev Tekstili II Kümelenmesi'ndeki firmaları İngiltere ve İtalya'nın önde gelen tasarımcıları ile Heimtextile fuarı için koleksiyon hazırlığına başladı.

İngiltere ve İtalya’nın önde gelen tasarımcılarıyla çalışıyorlar, System.String[]

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin (DOSAB) Ev Tekstili II Kümelenmesi'ndeki firmaları İngiltere ve İtalya'nın önde gelen tasarımcıları ile Heimtextile fuarı için koleksiyon hazırlığına başladı.

Organize Sanayi Bölgesi, İngiltere, İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:04 
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