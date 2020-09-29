İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya başladı - Son Dakika

İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya başladı

İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile oğlu Viktor Lukaşenko'nun da aralarında olduğu üst düzey yetkililere yaptırım kararı aldı.

İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya başladı, System.String[]

İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile oğlu Viktor Lukaşenko'nun da aralarında olduğu üst düzey yetkililere yaptırım kararı aldı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lukaşenko rejiminin, hileli seçimlerin ardından muhalif isimler, medya ve Belarus halkına yönelik bir dizi insan hakları ihlalinden sorumlu olduğu" belirtildi.

Belarus yönetiminin uluslararası toplumun çağrısına rağmen muhalefetle diyaloğa girmeyi reddettiği ve bunun yerine şiddeti 2 katına çıkardığı savunulan açıklamada, İngiltere ve Kanada'nın Cumhurbaşkanı Lukaşenko, oğlu ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Viktor Lukaşenko ile İçişleri Bakanı Yuri Karayev'in de aralarında olduğu 8 kişiye yönelik seyahat yasağı ve mal varlıkların dondurulması yönünde karar aldığı duyuruldu.

Yaptırım kararının, "hileli Cumhurbaşkanlığı seçimlerini müteakip gözaltında alınan yüzlerce barışçıl protestocuya yönelik işkence ve kötü muameleye karşılık olarak" alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab da "Bugün İngiltere ve Kanada, Aleksandr Lukaşenko'nun sert ve hileli rejimine yaptırımlar uygulayarak açık bir mesaj gönderdi. Bu hileli seçimin sonuçlarını kabul etmiyoruz." dedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda Cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 23 Eylül'de yemin ederek görevine başlamıştı.

31 Ocak 2020'de AB'den ayrılan İngiltere, Temmuz 2020'de ABD'yle benzer şekilde küresel insan hakları ihlallerine karşı kendi yaptırım düzenlemelerini oluşturmuştu.

Aleksandır Lukaşenko, İngiltere, Belarus, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya başladı - Son Dakika

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