İngiltere ve Kanada ticaretin AB esaslarına göre devamı konusunda anlaştı

İngiltere ve Kanada, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından aynı esaslara göre karşılıklı ticaretlerine devam etmeleri konusunda prensip anlaşmasına vardı.

İngiltere Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere ve Kanada'nın 2021 yılında yeni bir serbest ticaret anlaşmasının yapılması için müzakere edeceği, bu anlaşmanın ise dijital ticaret, çevre ve kadınların ekonomiye katılımlarının güçlendirilmesi gibi alanları içermesinin hedeflendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, İngiltere ve Kanada'nın İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından aynı esaslara göre karşılıklı ticaretlerine devam etmeleri konusunda prensipte anlaşmaya varıldığı dile getirildi.

Açıklamada prensipte taraflar arasında karşılıklı ticaretin kurallar çerçevesinde olduğu gibi devam etmesi yönündeki uzlaşının, yaklaşık 20 milyar sterlin seviyesindeki ticaret hacminin muhafaza edilmesini sağladığı belirtildi.

Anlaşmanın İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ve Kanadalı mevkidaşı Mary Ng'nin katıldığı video toplantısında sağlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Bu gerçekten bizim en yakın müttefiklerimizden birisi ile Transatlantik ticaretimizi güvense altında alan fevkalade bir anlaşma. İngiliz şirketleri elektrikli araçlardan, şampanyaya kadar pek çok farklı ürünü Kanada'ya ihraç ediyor. Bu anlaşma ticaretin giderek daha da güçlenerek artmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere AB arasında müzakereler sürüyor

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütmeye devam ediyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

İngiliz Başbakanlığında geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, "Bizim pozisyonumuz, müzakereler boyunca hep en kısa zamanda bir serbest ticaret anlaşmasının sağlanması hususunda net oldu. Pozisyonumuz böyle olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçtiğimiz hafta İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum." İfadelerini kullanmıştı.