İngiltere ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye 'sondaj' tepkisi
8 dakika önce
Türk sondaj gemisi Yavuz'un 7 Ekim'den itibaren Doğu Akdeniz'de yeni arama faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.
Türk sondaj gemisi Yavuz'un 7 Ekim'den itibaren Doğu Akdeniz'de yeni arama faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yavuz Sondaj Gemisi'nin araması, Birleşmiş Milletler'e bildirilen Kıbrıs Türk tarafında, hükümetin vermiş olduğu lisansla gerçekleşecek. Lisans, 2012 yılında resmi gazetede yayımlanmıştı." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:46
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