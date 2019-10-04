Son Dakika Haberleri: İngiltere ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye 'sondaj' tepkisi
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İngiltere ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye 'sondaj' tepkisi

8 dakika önce

Türk sondaj gemisi Yavuz'un 7 Ekim'den itibaren Doğu Akdeniz'de yeni arama faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

İngiltere ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye 'sondaj' tepkisi, System.String[]

Türk sondaj gemisi Yavuz'un 7 Ekim'den itibaren Doğu Akdeniz'de yeni arama faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.


Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yavuz Sondaj Gemisi'nin araması, Birleşmiş Milletler'e bildirilen Kıbrıs Türk tarafında, hükümetin vermiş olduğu lisansla gerçekleşecek. Lisans, 2012 yılında resmi gazetede yayımlanmıştı." ifadelerini kullandı.

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Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:46 
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