Son Dakika Haberleri: İngiltere ve NATO operasyonun durmasını istedi; ABD, yaptırımların artabileceği uyarısı yaptı
Son Dakika Dünya İngiltere ve NATO operasyonun durmasını istedi; ABD, yaptırımların artabileceği uyarısı yaptı

İngiltere ve NATO operasyonun durmasını istedi; ABD, yaptırımların artabileceği uyarısı yaptı

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun durması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

İngiltere ve NATO operasyonun durmasını istedi; ABD, yaptırımların artabileceği uyarısı yaptı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun durması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir üst düzey diplomat tarafından yapılan açıklamada ise ateşkesin Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde en önemli unsur olduğu bildirildi. Amerikalı diplomat, Ankara'ya yönelik yaptırımların artabileceği uyarısında bulundu.

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Jens Stoltenberg, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12 
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