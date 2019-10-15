İngiltere ve NATO operasyonun durmasını istedi; ABD, yaptırımların artabileceği uyarısı yaptı
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun durması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonun durması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir üst düzey diplomat tarafından yapılan açıklamada ise ateşkesin Washington ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde en önemli unsur olduğu bildirildi. Amerikalı diplomat, Ankara'ya yönelik yaptırımların artabileceği uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12
İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi