İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteği görüştü - Son Dakika
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İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteği görüştü

07.04.2022 19:20
İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteği görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya yönelik savunma desteğinin nasıl hızlandırabileceğini görüşmek üzere Londra'da bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya yönelik savunma desteğinin nasıl hızlandırabileceğini görüşmek üzere Londra'da bir araya geldi.

Johnson, Duda'yı Başbakanlık ofisi 10 Numara'nın önünde karşılayarak gazetecilere poz verdi.

Johnson, görüşmenin başında Duda'ya hitaben, "İngiltere halkı, Ukrayna halkını destekleme konusunda sizinle kesinlikle dayanışma içinde. Ukraynalı dostlarımıza diplomatik, politik olarak yardım etmede sizinle omuz omuzayız. Vladimir Putin rejimine yönelik ekonomik yaptırımlarda, aynı zamanda Ukrayna halkının kendilerini korumalarına yardımcı olacak askeri teçhizat tedarikinde de yanınızdayız." dedi.

Görüşmede, Ukrayna'ya nasıl yardım edileceği, savunma desteğinin nasıl hızlandırabileceğinin yanı sıra iki ülke arasında yeni bir güvenlik ve savunma iş birliği oluşturulması ele alındı.

Görüşmenin ardından 10 Numara'dan yapılan açıklamada, her iki liderin de Rus güçlerinin Buça'daki katliamı karşısında dehşete düştüklerini dile getirdiği belirtildi.

Johnson ve Duda'nın, Batı ülkelerinin gelecek günlerde Ukrayna'ya olan desteği hızlandırması ve teçhizat sağlamada daha ileri ve daha hızlı hareket edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edilen açıklamada, Johnson'ın, İngiltere'nin Polonya'ya olan insani yardım desteğini üç katına çıkaracağını ve Ukraynalı mülteciler için 30 milyon sterlin sağlayacağını duyurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Johnson'ın yeni güvenlik ve savunma iş birliğini gelecek aylarda resmen hayata geçirmeyi sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteği görüştü
İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteği görüştü
İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteği görüştü
İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteği görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteği görüştü - Son Dakika


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