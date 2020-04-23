İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından Türkiye'ye teşekkür

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüştü.

İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından Türkiye'ye teşekkür, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmeler, İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile telefonda ve Rusya Sağlık Bakanı Murashko ile ise video konferans yöntemiyle yapıldı.

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock, Bakan Koca ile görüşmesinde, bu zor süreçte İngiltere'nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine şükranlarını iletti. "İngiltere'ye çok önemli bir yardımda bulundunuz, Türkiye bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu." ifadelerini kullanan Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini vurguladı.

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Murashko da Türkiye'den satın alınan tıbbi malzemeler için Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Bilim insanları bilgi ve tecrübelerini paylaşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüşmelerde, tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın iş birliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini belirterek Türkiye'deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı.

Hastalık belirtisi gösteren tüm vatandaşları vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerinin altını çizen Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarına işaret etti.

Bakan Koca, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmesinde, "Aynı coğrafyada bulunan iki ülke olarak özellikle koronavirüsle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bilim insanlarımız ile Rus bilim insanları arasında tecrübe paylaşımı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye bugüne kadar Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus'un aralarında yer aldığı 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

İngiltere, Türkiye, Rusya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:50 Kaynak: AA

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