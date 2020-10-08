İngiltere ve Ukrayna, Rusya'ya karşı birlikte çalışacak - Son Dakika

İngiltere ve Ukrayna liderleri, Rusya'nın "zararlı etkisine" karşı birlikte çalışmayı ele aldı.

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Boris Johnson ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki ülke arasında Serbest Ticaret ve Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı.

İki lider, İngiltere ile Ukrayna arasındaki ticaret ve yatırımları artırma yönünde isteklerini beyan etti.

Rusya'nın "zararlı etkisine" karşı çalışma

Başbakan Johnson savunma alanında ise NATO'nun Ukrayna'ya "Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı" statüsü verme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kiev'e savunma ve güvenlik reformları konusundaki desteğini ifade etti.

İki lider, hem Ukrayna hem de daha geniş bir bölgede Rusya'nın "zararlı etkisine" karşı koymak için birlikte çalışmanın önemi üzerinde de dururken, Belarus'taki durumla ilgili ortak endişelerini dile getirdi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı çalışmaları, iklim değişikliği konuları da ele alındı.

Zelenskiy ve eşi ziyaret kapsamında dün Cambridge Dükü Prens William ve eşi ile bir araya gelirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile ikili ilişkileri görüşmüştü.

Kuleba ve Raab, görüşmede Rusya'nın uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Ukrayna'ya olan saldırganlığını durdurması için diplomatik baskı uygulanması gerektiği vurgulamıştı.

Kuleba, İngiliz mevkidaşını Ukrayna'da gerçekleşecek Uluslararası Kırım Platformu'na davet etmişti.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında askeri iş birliğini geliştirme protokolü de imzalanmıştı.