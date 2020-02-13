İngiltere, Washington'a "kadın şövalye" ünvanına sahip büyükelçi atadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere, Washington'a 'kadın şövalye' ünvanına sahip büyükelçi atadı - Son Dakika

İngiltere, Washington'a "kadın şövalye" ünvanına sahip büyükelçi atadı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki ifadeleri basına sızdıktan sonra iki ülke arasında krize yol açan Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifasının ardından, bu göreve "kadın şövalye" ünvanına sahip BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce'ı atadı.

İngiltere, Washington'a

BİRLEŞMİŞ İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki ifadeleri basına sızdıktan sonra iki ülke arasında krize yol açan Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifasının ardından, bu göreve "kadın şövalye" ünvanına sahip BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce'ı atadı.

Birleşik Krallık tarafından üstün hizmetlerde bulunmuş başarılı kadınlara verilen ve erkeklerin şövalyelik ünvanına benzeyen kraliyet nişanına (dame) sahip BM Büyükelçisi Pierce, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak görevine devam edecek.

Birçok diplomat tarafından son derece "tecrübeli" olduğu belirtilen Pierce, İngiltere'nin aynı zamanda Washington'daki ilk kadın büyükelçisi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ı "sakar" ve "beceriksiz" olarak niteleyen ifadelerinin yer aldığı yazışmaların basına yansıması üzerine, İngiltere'nin önceki Washington Büyükelçisi Kim Darroch istifa etmişti.

Washington, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA
Sahte hesapla mesajlaşıp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 04:21:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere, Washington'a "kadın şövalye" ünvanına sahip büyükelçi atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]