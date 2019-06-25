İngiltere'ye ait F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak'ta uçuşlara başladı
10 dakika önce
İngiltere’nin Kıbrıs’taki hava üssüne konuşlandırdığı F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak üzerinde görev uçuşlarına başladı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:23
'nin Kıbrıs
'taki hava üssüne konuşlandırdığı F-35 savaş uçakları Suriye
ve Irak
üzerinde görev uçuşlarına başladı.
İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mayıs ayında ülkenin Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssüne konuşlandırdığı 6 adet F-35
savaş uçağının Suriye ve Irak üzerinde 14 görev uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
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