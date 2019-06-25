Son Dakika Haberleri: İngiltere'ye ait F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak'ta uçuşlara başladı
Son Dakika Dünya Haber

İngiltere'ye ait F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak'ta uçuşlara başladı

10 dakika önce

İngiltere’nin Kıbrıs’taki hava üssüne konuşlandırdığı F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak üzerinde görev uçuşlarına başladı.

İngiltere'ye ait F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak'ta uçuşlara başladı, System.String[]
İngiltere'nin Kıbrıs'taki hava üssüne konuşlandırdığı F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak üzerinde görev uçuşlarına başladı.

İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mayıs ayında ülkenin Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssüne konuşlandırdığı 6 adet F-35 savaş uçağının Suriye ve Irak üzerinde 14 görev uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:23 
İngiltere, Irak, Suriye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Meksikalı kurtarma köpeği, dokuz yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:33:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'ye ait F-35 savaş uçakları Suriye ve Irak'ta uçuşlara başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]