Son Dakika Haberleri: İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, ABD'nin İran tankerine el koyma talebini reddetti
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İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, ABD'nin İran tankerine el koyma talebini reddetti

14 dakika önce

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran tankeri Grace 1'e Suriye ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle el koyma talebini reddetti.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, ABD'nin İran tankerine el koyma talebini reddetti, System.String[]
Cebelitarık, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran tankeri Grace 1'e 'Suriye ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle' el koyma talebini reddetti.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, temmuz ayında alıkonulan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan petrol tankeri hakkında ABD Adalet Bakalığı'nın yakalama kararı uyarınca el konulması talebini, Avrupa Birliği (AB) yasalarına tabi olduğunu belirterek kabul etmedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Cebelitarık, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:59 
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