Son Dakika Haberleri: İngiltere'ye bağlı man adası'nı sel vurdu
Son Dakika Güncel Haber

İngiltere'ye bağlı man adası'nı sel vurdu

1 saat önce

? İngiltere'ye bağlı Man Adası'nda sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

? İngiltere'ye bağlı Man Adası'nda sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için helikopterlerle yardım çalışmaları devam ediyor.

İngiltere'ye bağlı Man Adası'ndaki Laxley köyünde, sağanak yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve zor anlar yaşayan köy sakinlerine polis ve itfaiye ekipleri yardım etti. Öte yandan köyün ana caddelerinin sel suları altında kalması nedeniyle ulaşım aksadı, ayrıca güvenlik nedeniyle yetkililer elektrikleri kesti.

Selde, can kaybının olmadığı, su basan okul ve evlerdeki yardım çalışmalarının devam ettiği ve yardım çalışmalarında helikopterlerin de kullanıldığı belirtildi.

Ayrıca, İngiltere Çevre Ajansı 200'e yakın noktada sel beklendiği konusunda ikazda bulundu.

İngiltere'ye bağlı man adası'nı sel vurdu

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı İngiliz basını duyurdu! Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'ye bağlı man adası'nı sel vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]