İngiltere'ye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina uygulanacak - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için ek tedbirler aldıklarını, bu kapsamda "seyahat koridorları" listesini askıya alarak ülkeye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina şartının getirileceğini duyurdu.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen basın toplantısında, 12 Ocak'ta 4 bin 134 kişinin hastanelere yatırıldığını, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğunu ifade etti.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) "çok zor durumda" olduğuna dikkati çeken Johnson, hastanelerde yatanların sayısının 37 bini geçtiği ve salgın nedeniyle birçok kanser hastasının tedavisinin ertelendiği bilgisini paylaştı.

Johnson, Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini durdurmak için ek adımlar attıklarına işaret ederek, "18 Ocak'tan itibaren 'seyahat koridorları' listesini askıya alacağız. Bu, ülkeye gelenlerin son 72 saatte negatif Kovid-19 test sonucu göstermelerinin zorunlu olduğu ve ülkeye girdikten sonra evlerinde 10 gün boyunca bireysel karantinaya girmeleri anlamına geliyor. Bu kurallara uymayanlara karşı yaptırımları artıracağız. " ifadelerini kullandı.

Ülkede 3 milyon 200 binden fazla kişiyi aşıladıklarını aktaran Johnson, 80 yaş üstündekiler ve bakımevinde kalanların yüzde 40'ına aşı yapıldığını, bu sayıların Avrupa'daki diğer ülkelerden daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Yoğun bakım hastaları Londra'dan 482 kilometre uzaktaki Newcastle'a taşınıyor

Öte yandan, Guardian gazetesinde yer alan bir haberde, Londra'daki hastanelerde yaşanan yer sıkıntısı nedeniyle bazı yoğun bakım hastalarının 482 km uzaklıktaki Newcastle şehrine taşındığı belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen, Hastane Danışmanları ve Uzmanları Derneği Başkanı Dr. Claudia Paoloni, hastaları yüzlerce kilometre uzağa nakletmenin çok zor olduğunu ve NHS'in böyle bir çözüme yönelmesinin yaşanan sorunların ciddiyetini gösterdiğini ifade etti.