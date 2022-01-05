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İngiltere'ye gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

İngiltere'ye gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

05.01.2022 21:10
İngiltere'ye gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İngiltere'de hükümet, ülkeye gelen yolcular için uçuş öncesinde ve İngiltere'deki 2. günlerinde yapmaları gereken PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

İngiltere'de hükümet, ülkeye gelen yolcular için uçuş öncesinde ve İngiltere'deki 2. günlerinde yapmaları gereken PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Salgında son 24 saatte 334 kişinin hayatını kaybetmesiyle 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kayda geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada korona virüs salgınına yönelik güncellenen kuralları açıkladı. Başbakan Johnson, İngiltere'ye gelen yolcuların seyahat öncesinde ve ülkeye varışlarının 2. gününde yaptırması zorunlu olan PCR testi kuralının kaldırıldığını duyurdu. Johnson, uygulamanın 7 Ocak Cuma günü yerel saatle 04.00'ten itibaren geçerli olacağını söyledi. İngiltere'ye gelenlerin artık negatif bir PCR testi alana kadar kendilerini izole etmeleri gerekmeyeceğini söyleyen Johnson, "İngiltere'de Cuma günü sabah saat 04.00'ten itibaren birçoğu denizaşırı bir ülkede karantinada kalma ve önemli miktarda ekstra masrafa maruz kalma korkusuyla seyahat etmekten caydıran varış öncesi testini rafa kaldıracağımızı söyleyebilirim" dedi.

İNGİLTERE'YE GELENLER VARIŞTAN SONRA EN GEÇ 2. GÜNDE HIZLI SONUÇ VEREN YANAL AKIŞ TESTİ YAPTIRACAK

İngiltere'ye varan yolcuların zorunlu PCR testleri yerine varıştan sonra en geç 2. günde hızlı sonuç veren yanal akış testleri yaptırmaları gerektiğini söyleyen Johnson, yanal akış testinin pozitif olduğu durumlarda PCR testi yaptırılması gerektiğini ifade etti.

B PLANI EN AZ 3 HAFTA YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Johnson, İngiltere'nin Avrupa'daki en büyük test programına sahip olduğunu söylerken, Omicron dalgasının "büyük boyutu" nedeniyle hükümetin test kapasitesini "en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını" sağlamak için adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Johnson, İngiltere'nin Covid-19'un yayılmasını engellemede B Planı önlemlerine bağlı kalması gerektiğini söyleyerek 26 Ocak'ta verilerin tekrar gözden geçirilmesine kadar 3 hafta boyunca B planının yürürlükte kalacağını vurguladı. Johnson B Planı kuralları gereğince insanların mümkünse evden çalışmaya devam etmeleri, toplu taşıma araçlarında ve ayrıca çoğu halka açık kapalı mekanlarda yüzlerini kapatmaları gerektiğini söyledi.

"OMİCRON, BİRLEŞİK KRALLIK'TA BASKIN BİR MUTASYON"

Johnson'ın duyurusunun ardından Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İngiltere'ye gelen yolcular için geçen yıl sınırlara koyduğumuz geçici test önlemlerini kaldırıyoruz. Omicron, Birleşik Krallık'ta baskın bir mutasyon. Bu önlemler Omicron mutasyonunu yavaşlatmak için artık orantılı değil" ifadelerini kullandı.

2 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK CAN KAYBI SAYISI

İngiltere'de Covid-19'a ilişkin açıklanan resmi verilere göre son 24 saatte 194 bin 746 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 835 bin 334'e yükseldi. Son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybederken, 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kayda geçti. Toplam can kaybı ise 149 bin 284'e ulaştı.

Son 24 saatte 222 bin 824 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun (3. doz) uygulanmasıyla ülkede 12 yaşta üzeri nüfusun yüzde 60.1'i 3. doz aşısını yaptırmış oldu. Son 24 saatte 49 bin 887 kişiye ise aşının 2. dozu, 24 bin 866 kişiye de aşının ilk dozu uygulandı.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Koronavirüs, PCR Testi, England, Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İngiltere'ye gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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