Üye Girişi
İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor

06.01.2022 13:52

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu 7 Ocak itibariyle kaldırılacak.

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu 7 Ocak itibariyle kaldırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıkalamada, test zorunluluğunun kaldırılacağını belirterek, "Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor." İfadelerini kullanmıştı.

Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirmişti.

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor
İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor
İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor

YORUMLAR
500

Boris Johnson, England, Omicron, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika


Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak         
13:40
Sokak ortasında üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık kendini böyle savundu Sokak ortasında üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık kendini böyle savundu         
13:04
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
13:21 Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
13:13 El ve ayakları donan Afgan göçmenler: 10 kişi yola çıkmıştık, sadece 3 kişi ulaştık!
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
13:01 TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:59:39. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement