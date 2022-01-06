İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika

İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğu 7 Ocak itibariyle kaldırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıkalamada, test zorunluluğunun kaldırılacağını belirterek, "Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor." İfadelerini kullanmıştı.

Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirmişti.