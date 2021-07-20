Üye Girişi
İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden tek bir günde rekor sayıda göçmen ulaştı - Son Dakika
BBC

İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden tek bir günde rekor sayıda göçmen ulaştı

20.07.2021 13:45
İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden tek bir günde rekor sayıda göçmen ulaştı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi günü en az 430 göçmenin Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştığını açıkladı.

Pazartesi günü en az 430 göçmen Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı. Bu, tek bir gün içinde ülkeye gelen göçmen sayısında yeni bir rekor anlamına geliyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "yasa dışı göç sorununun kabul edilemez" olduğunu ve "sorunun üstesinden gelmek için önemli adımlar atıldığını" kaydetti.

Ülkeye gelenler arasında kadınlar ve küçük çocukların da olduğu bildirildi.

Pazar günü de 241 göçmeni taşıyan sekiz tekne İngiltere'ye ulaşmıştı.

Bir önceki günlük en yüksek sayı olan 416, Eylül 2020'de tespit edilmişti.

Bu yıl şimdiye kadar İngiltere'ye yaklaşık 8 bin göçmen tekneyle ulaştı.

Düzensiz göçü suç haline getirecek yasa tasarısı tartışılıyor

İçişleri Bakanı Priti Patel, Manş Denizi üzerinden ülkeye geçişleri "mümkün olmayacak hale getirme" sözü verdi.

İngiltere ve Fransa arasındaki kanal aracılığıyla geçişleri engellemekle sorumlu ekibin başındaki yetkili Dan O'Mahoney, "Avrupa genelinde yasa dışı göçün artması nedeniyle kanal üzerinden tehlikeli küçük tekne yolculuklarında kabul edilemez bir artış var. İnsanlar ulaştıkları ilk güvenli ülkede sığınma başvurularını yapmalı ve bu tehlikeli geçişlerde hayatlarını riske atmamalı. Bu yasa dışı geçişlerin arkasındaki suçluların peşine düşmeye devam ediyoruz" dedi.

İngiltere'nin düzensiz göçle ilgili hazırladığı yasa tasarısının "hayat kurtaracağını ve bu yasa dışı geçiş döngüsünü kıracağını" söyleyen O'Mahoney, hükümetin İngiltere'de yasal kalma hakkı olmayanları iade etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Şu anda milletvekilleri tarafından değerlendirilmekte olan tasarı, İngiltere'ye yasa dışı yollardan bilerek girmeyi ceza gerektiren bir suç haline getiriyor.

İzinsiz giriş yapan göçmenler 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Tasarıya göre, sığınma başvurusu sürecinde düzensiz göçmenler ülke dışında bir göç merkezinde de tutulabilecek.

Fakat yasa tasarısı, göçmen hakları savunucuları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Refugee Action isimli sivil toplum kuruluşu, yasa tasarısını "aşırı, nahoş ve zarar verici" olarak nitelendirdi ve böyle bir yasa tasarısının "insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunma iddiasındaki bir ülkede yeri olamayacağı" yorumunu yaptı.

Kuruluştan yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu tasarı, mülteci gerçeğine ilişkin derin bir anlayış eksikliği üzerine inşa edilmiştir. Mültecileri nasıl geldiklerine bağlı olarak iyi ve kötü olarak ayıramayız ve dışarıda tutmak istediklerimizi nereye sınır dışı edeceğimiz konusunda etrafa bakınamayız.

"Daha da kötüsü, Bakanların güvenliğe erişim için yeni yollar yaratma sözü vermesine rağmen, bu mevzuatta korumayı arttıran hiçbir şey yok.

"Bu kısaca, tek istekleri burada yeni bir hayat kurmak olan travma geçirmiş insanlara yönelik bir baskı. Seçeneklerinin olmaması, sadece daha fazla insanı kaçakçıların kollarına itecek."

İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden tek bir günde rekor sayıda göçmen ulaştı
İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden tek bir günde rekor sayıda göçmen ulaştı

İçişleri Bakanlığı, Manş Denizi, Pazartesi, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden tek bir günde rekor sayıda göçmen ulaştı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı 15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi 14:49 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı 14:04 Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu 13:39 Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok 12:56 Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı 12:47 İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı
İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu 12:22 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı 11:45 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı

Son Dakika Haberleri
15:09 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı
15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
14:54 Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı
14:48 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kadir Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı         
15:10
Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı         
14:55
Norveçli kadın hentbolcular bikini giymedikleri için para cezasına çarptırıldı Norveçli kadın hentbolcular bikini giymedikleri için para cezasına çarptırıldı         
14:12
UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım         
13:45
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak         
13:07
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı         
12:49
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz         
10:37
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 15:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden tek bir günde rekor sayıda göçmen ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement