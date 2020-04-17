İngiltere'ye maskelerin arasına gizlenmiş 1 milyon sterlinlik kokain sokmaya çalıştı - Son Dakika

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İngiltere'ye maskelerin arasına gizlenmiş 1 milyon sterlinlik kokain sokmaya çalıştı
7 saat önce
Bir Polonya vatandaşı, cerrahi maskelerin arasına gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon sterlinden fazla olan kokaini Manş Tüneli'nden İngiltere'ye sokmaya çalışırken yakalandı.
Bir Polonya vatandaşı, cerrahi maskelerin arasına gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon sterlinden fazla olan kokaini Manş Tüneli'nden İngiltere'ye sokmaya çalışırken yakalandı.
Bir Polonya vatandaşı, Manş Tüneli'nden İngiltere'ye kokain sokmaya çalıştı. İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiliz gümrük görevlileri bir süredir yürüttükleri çalışmalar neticesinde Manş Tüneli'nin Fransa tarafında İngiltere'ye giriş yapmak isteyen Polonya plakalı bir aracı durdurdu. Görevliler araçta yaptıkları aramada son günlerde korona virüsle mücadelede vazgeçilmez ekipmanlardan olan cerrahi yüz maskesi kolilerinin arasına gizlenmiş 15 paket kokain ele geçirdi. El konulan 14 kilo ağırlığındaki kokainin piyasa değerinin 1 milyon sterlinin üzerinde olduğu belirtilirken, ismi açıklanmayan 34 yaşındaki Polonya vatandaşı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İngiliz Gümrük Muhafaza Bölge Müdürü Ian Hanson, el konulan yüz maskelerinin yetkililerce yapılacak incelemeler neticesinde elverişli olmaları durumunda korona virüsle mücadelede kullanılması için İngiliz sağlık görevlilerine teslim edileceğini belirtti. - VARŞOVA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:24 Kaynak: İHA
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