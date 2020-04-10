Son Dakika › Güncel › İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı - Son Dakika
İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren askeri uçak, Londra'ya ulaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren askeri uçak, Londra'ya ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, uçağın Londra'ya iniş yaptığını Twitter hesabından duyurdu.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağının fotoğrafına da paylaşımda yer verildi.
İngiltere'ye ulaştırılan yardım malzemelerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:50 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı