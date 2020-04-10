Son Dakika › 3. Sayfa › İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri... - Son Dakika
İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri...
6 saat önce
İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.
İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:59 Kaynak: İHA
Son Dakika Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı