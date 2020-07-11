İngiltere'ye turistik seyahatin önü açıldı - Son Dakika

İngiltere'ye turistik seyahatin önü açıldı

CSS Legal Londra Ofisi yetkilisi İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, İngiltere'ye seyahatte 14 gün karantina kuralının geride bırakıldığını ve turistik seyahatlerin eskisi gibi yapılabileceğini belirtti.

CSS Legal Londra Ofisi yetkilisi İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, İngiltere'ye seyahatte 14 gün karantina kuralının geride bırakıldığını ve turistik seyahatlerin eskisi gibi yapılabileceğini belirtti.

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Ofisten yapılan açıklamaya göre, İnce, İngiltere'ye turist vizesi ile girmek isteyen fakat 14 gün karantina kuralı sebebiyle vize başvurusunda bulunamayan kişilerin artık başvuru yapabileceğini kaydetti.

İnce, "60'tan fazla ülkeden İngiltere'ye giriş yapacak yabancı kişiler İngiltere vizesi alarak herhangi bir karantina kuralına tabi olmadan seyahat edebilecekler. Ekibimiz, kendilerine ulaşan kişilere gerekli yönlendirmeyi yapmakta." ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili bilgi almak isteyen ve İngiltere vizesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin ise sosyal medya hesapları üzerinden CSS Legal ekibiyle iletişimde kalabilecekleri hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"CSS Legal ekibi olarak Türkiye dışından da İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvurusu yaptığımız için, farklı ülkelerden başvuru yapmayı düşünen müşterilerimizin karantina kuralından muaf olan ülkelerden birinde yaşamaları durumunda işlemlerini hızlıca başlatabileceğimizin de altını çizmekte fayda var."

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'ye turistik seyahatin önü açıldı - Son Dakika
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