İngiltere'ye yardım malzemesi götüren kargo uçağı yurda döndü - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini İngiltere'ye ulaştırarak, yaklaşık 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve beraberindeki personel Ankara 'ya döndü." ifadesine yer verildi.

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