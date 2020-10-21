İngiltere Yemen'deki Husilerden insani yardım girişine izin vermelerini istedi - Son Dakika

İngiltere Yemen'deki Husilerden insani yardım girişine izin vermelerini istedi

21.10.2020 14:47
İngiltere Yemen'deki Husilerden insani yardım girişine izin vermelerini istedi, System.String[]

İngiltere, Yemen'deki Husilere, kontrol altında tuttukları bölgelere insani yardım malzemeleri ve ekiplerinin girişine müsaade etmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere, Yemen'deki Husilere, kontrol altında tuttukları bölgelere insani yardım malzemeleri ve ekiplerinin girişine müsaade etmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ve Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İngiliz Bakan Cleverly, Husilere, Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'le yapıcı bir şekilde çalışma ve ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarının hafifletilmesi için barış tekliflerini kabul etmeleri davetinde bulundu.

Cleverly, Husilerin kontrolündeki kuzey bölgelerine insani yardımların girişinin kısıtlanmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Husilere, kontrol altında tutukları bölgelere insani yardım malzemeleri ve çalışanlarının girişine izin vermeleri çağrısında bulunan Cleverly, özellikle ülkede kıtlık tehlikesinin baş gösterdiği bu yıl, yardım malzemeleri ve insani yardım ekiplerinin söz konusu bölgelere hızlı ve engelsiz bir şekilde girmeleri gerektiğini dile getirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Martin Griffiths, İngiltere, Bakan, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Yemen'deki Husilerden insani yardım girişine izin vermelerini istedi - Son Dakika

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