İngiltere yeni başbakanını seçiyor: İlk oylamada Boris Johnson farklı şekilde önde

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"Osmanlı torunu" Boris Johnson, Theresa May'in yerine göz dikti! Açık ara farkla ilk sırada

8 ay önce babasını kaybeden Demi Rose'un annesi de hayatını kaybetti

Trump bu kez baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaz ile ilgili açıklama: Doğru bulmadım