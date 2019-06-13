İngiltere yeni başbakanını seçiyor: İlk oylamada Boris Johnson farklı şekilde önde
7 saat önce
İngiltere'de Başbakan Theresa May'in istifasının ardından yerine geçecek ismin belirlenmesi adına Muhafazakar Parti'deki ilk oylamalar yapıldı. 313 partili milletvekili tarafından en fazla desteği 114 oyla Boris Johnson alırken, arkasından 43 oyla Jeremy Hunt ve 37 oyla Michael Gove geldi
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:23
'de Başbakan Theresa May
'in istifasının ardından yerine geçecek ismin belirlenmesi adına Muhafazakar Parti'deki ilk oylamalar yapıldı. 313 partili milletvekili tarafından en fazla desteği 114 oyla Boris Johnson
alırken, arkasından 43 oyla Jeremy Hunt ve 37 oyla Michael Gove geldi.
Bir sonraki oylamaya katılabilmek için gerekli minimum oy sayısı olan 17'ye ulaşmayan adaylar Andrea Leadsom, Esther McVey ve Mark Harper
ise elendi.
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