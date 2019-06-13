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İngiltere yeni başbakanını seçiyor: İlk oylamada Boris Johnson farklı şekilde önde

7 saat önce

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in istifasının ardından yerine geçecek ismin belirlenmesi adına Muhafazakar Parti'deki ilk oylamalar yapıldı. 313 partili milletvekili tarafından en fazla desteği 114 oyla Boris Johnson alırken, arkasından 43 oyla Jeremy Hunt ve 37 oyla Michael Gove geldi

İngiltere yeni başbakanını seçiyor: İlk oylamada Boris Johnson farklı şekilde önde, System.String[]
İngiltere'de Başbakan Theresa May'in istifasının ardından yerine geçecek ismin belirlenmesi adına Muhafazakar Parti'deki ilk oylamalar yapıldı. 313 partili milletvekili tarafından en fazla desteği 114 oyla Boris Johnson alırken, arkasından 43 oyla Jeremy Hunt ve 37 oyla Michael Gove geldi.

Bir sonraki oylamaya katılabilmek için gerekli minimum oy sayısı olan 17'ye ulaşmayan adaylar Andrea Leadsom, Esther McVey ve Mark Harper ise elendi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:23 
Theresa May, Boris Johnson, İngiltere, Dünya
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